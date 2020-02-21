На Ставрополье в столкновении четырех машин пострадали три человека

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:18:47+03:00

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Инцидент произошёл 20 февраля, около 09:00, на автодороге «Георгиевск-Новопавловск».

Водитель автомобиля «Лада Приора» не выдержал безопасный боковой интервал, врезался в «Вольво» и грузовой «Кенворт». После чего автомобиль «Приору» развернуло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21093».

С различными травмами в больницу доставили водителя и двух пассажиров «Приоры». Среди госпитализированных - 13-летняя девочка.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, пострадавший водитель «Приоры» - 20-летний житель Красноярского края имеет водительский стаж 2 года.

За это время он несколько раз нарушал скоростной режим и привлекался к административной ответственности за выезд на встречную полосу. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU