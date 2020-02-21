2020-02-21T15:06:35+03:00
Общество

На Ставрополье в сгоревшем доме нашли тело мужчины

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за непотушенной сигареты, которую оставил ставрополец
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР РоссииФото: пресс-служба СКР России
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Трагедия произошла вечером 15 февраля в Светлограде. Там в одном из домов произошел пожар. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, после тушения спасатели нашли там тело мужчины.

Кроме того, в больницу доставили мать погибшего. Ее пожарные успели вывести из горящего дома.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за непотушенной сигареты, которую оставил мужчина.

Погибшим оказался 50-летний ставрополец. Сейчас следователи осматривают место инцидента, выясняют подробности трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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