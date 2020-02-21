На Ставрополье в сгоревшем доме нашли тело мужчины
По предварительным данным, инцидент произошёл из-за непотушенной сигареты, которую оставил ставрополец
Фото: пресс-служба СКР России
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Трагедия произошла вечером 15 февраля в Светлограде. Там в одном из домов произошел пожар. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, после тушения спасатели нашли там тело мужчины.
Кроме того, в больницу доставили мать погибшего. Ее пожарные успели вывести из горящего дома.
По предварительным данным, пожар произошёл из-за непотушенной сигареты, которую оставил мужчина.
Погибшим оказался 50-летний ставрополец. Сейчас следователи осматривают место инцидента, выясняют подробности трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU