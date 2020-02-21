Банк УРАЛСИБ получил высокий кредитный рейтинг

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:25:08+03:00

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Кредитный рейтинг «ВВВ+.ru» УРАЛСИБу присвоило рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги». Для этого была проведена оценка показателей бизнес-профиля банка, итогом которой стало признание высоких позиций УРАЛСИБа в российской банковской системе. Помимо этого агентство отметило высокую степень диверсификации активов и операционного дохода, в том числе, от потребительского кредитования, включая ипотеку и автокредитование.

Структура собственности банка проста и не подвержена серьезным изменения, что, по выводам НКР, делает низкими акционерные риски. Отчасти это гарантирует и предстоящая санации банка до 2025 года. Рейтинговое агентство также оценило систему управления и качества менеджмента, признав их соответствующими масштабам и специфике его бизнеса. Кроме того, банк реализует серию задач по развитию цифровых технологий, актуальную для современной банковской системы.

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