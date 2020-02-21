2020-02-21T15:38:38+03:00
Общество

На Ставрополье со склона горы Машук снесли незаконные постройки

«Ленивому» собственнику придётся заплатить судебную неустойку за несвоевременное исполнение судебного акта
Ася АСРЯН
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Теперь за простой фирма получила «счёт» на 7,8 миллиона рублейТеперь за простой фирма получила «счёт» на 7,8 миллиона рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пятигорске со склона горы Машук снесли незаконные постройки. Это решение вынес Арбитражный суд региона. По его постановлению собственник нелегальных построек должен был снести объекты, расположенные на южном склоне горы Машук.

Как пишет «Ставропольская правда», они принадлежали организации ООО «Платная Поликлиника». Однако требования дворца правосудия проигнорировал владелец построек.

После специалистам регионального министерства имущественных отношений пришлось принять меры и тогда нелегальные долгострои были снесены. «Ленивому» собственнику придётся заплатить судебную неустойку за несвоевременное исполнение судебного акта. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства. Теперь за простой фирма получила «счёт» на 7,8 миллиона рублей.

А недавно в краевом центре прошли слушания по вопросу резервирования земли под возможное строительство многоуровневой дорожной развязки на перекрёстке улиц Ленина и Кулакова. Об этом рассказал глава Ставрополя Андрей Джатдоев на своей странице в Instagram.

По его словам, «публичка» была посвящена стандартной процедуре межевания территории в зоне предполагаемого строительства. Это делается для того, чтобы кто-то случайно не «прихватил» землю при прокладке коммуникаций под другие нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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