2020-02-21T15:59:28+03:00
Происшествия

ФСБ задержала замруководителя Росимущества в Дагестане за махинации с землёй

Раджаба Усманова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: сайт Росимущества по РДФото: сайт Росимущества по РД
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Заместитель руководителя Росимущества по Республике Дагестан Раджаб Усманов задержан 20 февраля по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему вменяют махинации при аренде участка земли на побережье Каспийского моря.

— В рамках работы по декриминализации Северного Кавказа, по материалам управления ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Правоохранительные органы считают, что в 2014 году Усманов незаконно отдал в долгосрочную аренду огромный земельный участок на побережье Каспийского моря. Территория в 16 000 квадратных метров должна была быть выставлена на аукцион. Однако чиновник договорился с заинтересованными лицами и решил наплевать на закон. Своему подчинённому он приказал не размещать данные о конкурсе в открытом доступе, а позже подписал документы, подтверждающие аренду земли, стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Сейчас Раджаб Усманов задержан оперативниками ФСБ. Решается вопрос о его заключении под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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