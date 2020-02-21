Пятеро школьников отравились неизвестным веществом на Ставрополье

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:19:16+03:00

Один из них находится в больнице

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В школе хутора Дёмино, неподалёку от Ставрополя, пятеро школьников отравились неизвестным веществом. Что случилось с детьми, доподлинно неизвестно. Расследованием инцидента занимается Следственный комитет.

На данный момент нет даже точной информации о количестве отравившихся. Изначально губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что отравились пятеро детей, двое из которых попали в больницу. По обновлённой информации следствия, пострадавших — трое и лишь один госпитализирован.

— Днем 21 февраля текущего года трое подростков 2006 года рождения были доставлены в краевую детскую больницу в связи с жалобами на недомогание. По результатам медицинского осмотра один подросток оставлен в больнице для обследования, остальные отпущены домой. По Шпаковским межрайонным отделом СК начата доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Но главной загадкой остаётся вопрос, чем же всё-таки отравились дети. Пока никакой информации на этот счёт нет. «Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU