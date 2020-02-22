2020-02-22T10:36:53+03:00
Общество

На Ставрополье усилится ветер и выпадет мокрый снег

Такой прогноз дали синоптики
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Синоптики ставропольского Гидрометцентра обещают ухудшение погоды. В субботу в Ставрополе и по краю не предвидится осадков, а воздух прогреется до 6-8 градусов выше нуля. В ночь на воскресенье выпадут небольшие осадки в виде дождя со снегом. Возможны небольшие заморозки по ночам. Днем воскресенья температура повысится до 8 градусов, возможны дожди.

В ночь на понедельник также прогнозируются небольшие осадки в виде дождя со снегом и усиление ветра. Если в субботу и воскресенье он будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду, то в понедельник усилится до 14 м/c.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24