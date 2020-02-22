На Ставрополье усилится ветер и выпадет мокрый снег

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:36:53+03:00

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Синоптики ставропольского Гидрометцентра обещают ухудшение погоды. В субботу в Ставрополе и по краю не предвидится осадков, а воздух прогреется до 6-8 градусов выше нуля. В ночь на воскресенье выпадут небольшие осадки в виде дождя со снегом. Возможны небольшие заморозки по ночам. Днем воскресенья температура повысится до 8 градусов, возможны дожди.

В ночь на понедельник также прогнозируются небольшие осадки в виде дождя со снегом и усиление ветра. Если в субботу и воскресенье он будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду, то в понедельник усилится до 14 м/c.

ИСТОЧНИК KP.RU