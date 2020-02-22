2020-02-22T14:17:37+03:00
Общество

На Ставрополье уничтожили партию санкционного голландского сыра

Виталий КЛИМОВ
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В Пятигорске чиновники Россельхознадзора во время рейда по рынку "Казачий" заметили на прилавке голландский сыр "Frico". Запрет на ввоз в России продовольственных товаров из стран ЕС - так называемые "контрсанкции" - не предполагает легального способа появления этой продукции на российских прилавках. Соответственно весь сыр, а это около 40 кг, был изъят у торговой точки. По правилам вся продукция, незаконно ввезенная на территорию РФ, подлежит уничтожению. На следующий день чиновники сожгли весь изъятый из продажи сыр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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