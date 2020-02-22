На Ставрополье коллекторы привезли гроб к квартире должника

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:34:18+03:00

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На Ставрополье коллекторы вызвали похоронную службу к дому клиента, задолжавшего по кредиту. По словам старшего специалиста-эксперта УФССП по Ставрополью Лилии Клименко, которую цитирует newstracker, к квартире клиента приехал катафалк с гробом, венками и прочей ритуальной атрибутикой.

Это не единственный способ запугать нерадивых плательщиков. Был случай, когда должнику вызвали доставку пиццы на дом, а потом позвонили и предупредили, что в следующий раз вызовут нечто более опасное.

ИСТОЧНИК KP.RU