На Ставрополье коллекторы привезли гроб к квартире должника
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На Ставрополье коллекторы вызвали похоронную службу к дому клиента, задолжавшего по кредиту. По словам старшего специалиста-эксперта УФССП по Ставрополью Лилии Клименко, которую цитирует newstracker, к квартире клиента приехал катафалк с гробом, венками и прочей ритуальной атрибутикой.
Это не единственный способ запугать нерадивых плательщиков. Был случай, когда должнику вызвали доставку пиццы на дом, а потом позвонили и предупредили, что в следующий раз вызовут нечто более опасное.
ИСТОЧНИК KP.RU