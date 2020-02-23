В Дагестане парни устроили пикет против носков к 23 февраля
«У нас уже есть носки!», «У меня уже есть гель для бритья», «Хватит говорить, я не обиделась и обижаться», с такими лозунгами на картонных плакат вышли на улицу Махачкалы парни. Несколько ребят устроили что-то типа пикета, молча протестуя против традиционных подарков к 23 февраля.
Эти фотки разлетелись по пабликам в соцсетям. И естественно, не могли оставить равнодушными дарителей этих «неоригинальных подарков»:
- Сколько денег га подарок дадите, такой и подарят, - пишет местная жительница под постом;
- А военный билет у нас хоть есть? Может ему Феррари подарить?
Фото: соцсети
Нашлись и мужчины, которые поддержали активистов: - Мужикам носки, бритву, пену для бритья и шампунь дарят. А девушки требуют Мерседес, билет в Дубаи и частный дом в центре Нью-Йорка, - считает житель Махачкалы.
ИСТОЧНИК KP.RU