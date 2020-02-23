2020-02-23T09:59:41+03:00
Общество

В Дагестане парни устроили пикет против носков к 23 февраля

Махачкалинские мужчины «устроили бунт» против традиционных презентов к празднику
Ася АСРЯН
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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«У нас уже есть носки!», «У меня уже есть гель для бритья», «Хватит говорить, я не обиделась и обижаться», с такими лозунгами на картонных плакат вышли на улицу Махачкалы парни. Несколько ребят устроили что-то типа пикета, молча протестуя против традиционных подарков к 23 февраля.

Эти фотки разлетелись по пабликам в соцсетям. И естественно, не могли оставить равнодушными дарителей этих «неоригинальных подарков»:

- Сколько денег га подарок дадите, такой и подарят, - пишет местная жительница под постом;

- А военный билет у нас хоть есть? Может ему Феррари подарить?

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Нашлись и мужчины, которые поддержали активистов: - Мужикам носки, бритву, пену для бритья и шампунь дарят. А девушки требуют Мерседес, билет в Дубаи и частный дом в центре Нью-Йорка, - считает житель Махачкалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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