2020-02-24T09:12:46+03:00
Общество

"Там могли быть волки": 3-летний мальчик, ушедший из дома без теплых вещей, пережил ночь за селом

Ребенка искал весь Дагестан [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фото
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3-летний мальчик из Дагестана самовольно ушел из дома в сером комбинезоне. Это все, что было у ребенка, чтобы выжить в лесу. В двух километрах от селения. В феврале. Об этом случае рассказала пресс-служба МВД по Дагестану.

Информация о пропаже мальчика появилась 22 февраля. Утром он вышел из дома и не вернулся. О новости стали говорить все жители республики, некоторые подключились к поиску.

И нашли ребенка на следующее утро в ущелье, которое находится в 1,5-2 километрах от его родного села Гилиб в Чародинском районе. Мальчика обнаружили с обморожением первой степени. Его тут же отвезли в районную больницу, а потом в махачкалинскую реанимацию.

Массаж в восемь рук для малыша из Дагестана.Видео: МВД по Дагестану

- У ребенка обморожение первой степени лица, кистей и стоп, - говорит заведующая реанимационного отделения Республиканской клинической детской больницы Марият Ахмедова. - Его состояние стабилизировалось.

Как рассказывают местные жители, в тех краях, в которых нашли ребенка, периодически видят волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Там могли быть волки": 3-летний мальчик, ушедший из дома без теплых вещей, пережил ночь за селом
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