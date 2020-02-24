Жители Ставрополья ищут живодера, жестоко убившего бездомную собаку
Жители Железноводска объявили "охоту" на людей, виновных в смерти бездомной собаки. Трагедия произошла без свидетелей, но кадры трупа животного взбудоражили горожан. Ситуацией занялся мэр Железноводска Евгений Мосеев.
Накануне пользователи сети разместили в социальных сетях видео с обездвиженным телом собаки. Как сообщали свидетели, труп нашли в поселке Иноземцево, около местного отдела ЗАГС. На животном обнаружили следы крови и пулевое ранение.
Власти Железноводска тут же отреагировали на ситуацию:
- Администрация Железноводска не отстреливает животных, а ведёт их отлов в соответствии с законом Российской Федерации, для лечения и стерилизации. После чего животных чипируют и выпускают в естественную среду обитания, - объяснил мэр Евгений Мосеев.
Градоначальник пообещал разобраться в ситуации и вскоре, после полного расследования, сообщить о результатах. Кроме того, администрация города готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы они помогли с поиском убийцы собаки.
ИСТОЧНИК KP.RU