2020-02-24T10:22:52+03:00
Происшествия

Жители Ставрополья ищут живодера, жестоко убившего бездомную собаку

К поискам подключилась и администрация Железноводска
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото мертвой собаки, убитой в ИноземцевоФото мертвой собаки, убитой в ИноземцевоФото: СОЦСЕТИ
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Жители Железноводска объявили "охоту" на людей, виновных в смерти бездомной собаки. Трагедия произошла без свидетелей, но кадры трупа животного взбудоражили горожан. Ситуацией занялся мэр Железноводска Евгений Мосеев.

Накануне пользователи сети разместили в социальных сетях видео с обездвиженным телом собаки. Как сообщали свидетели, труп нашли в поселке Иноземцево, около местного отдела ЗАГС. На животном обнаружили следы крови и пулевое ранение.

Власти Железноводска тут же отреагировали на ситуацию:

- Администрация Железноводска не отстреливает животных, а ведёт их отлов в соответствии с законом Российской Федерации, для лечения и стерилизации. После чего животных чипируют и выпускают в естественную среду обитания, - объяснил мэр Евгений Мосеев.

Градоначальник пообещал разобраться в ситуации и вскоре, после полного расследования, сообщить о результатах. Кроме того, администрация города готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы они помогли с поиском убийцы собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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