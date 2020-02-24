2020-02-24T15:05:00+03:00
Происшествия

В ночной перестрелке в Северной Осетии один человек погиб и двое ранено

По факту смерти возбуждено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудники Следственного комитета по Северной Осетии возбудили уголовное дело по факту смерти человека в Алагирском районе. Мужчины открыли огонь из-за того, что не поделили дорогу. Об инциденте сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Как рассказывают источники, один из автомобилистов подрезал другого. Стороны стали конфликтовать, в итоге мужчина взялся за охотничье ружье. В ходе перестрелки он убил обидчика и ранил двух других участников движения. Их госпитализировали в больницу, а стрелка задержали.

- По данному факту Алагирским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части первой статьи 105 УК РФ (убийство), - сказано в сообщении. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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