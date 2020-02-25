В центре Махачкалы горит торговый центр «Пассаж»

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:14:51+03:00

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В центре Махачкалы большой пожар — пламя охватило офисные и торговые помещения в ТЦ «Пассаж». Предварительно, площадь возгорания составляет порядка 300 квадратных метров. На месте происшествия работают спасатели.

— От Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в здании по адресу проспект Петра Первого, дом 21 произошёл пожар. На место было направлено 7 машин спецтехники, — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС Дагестана.

Пожар в ТЦ "Пассаж", Махачкала.

По предварительным данным, загорелась внутренняя обшивка 3 и 4 этажей, крыша. Пожар распространяется по горючей обшивке, угрожая охватить куда большую территорию. По последним данным, источники возгорания уже ликвидированы, однако пламя успело перекинуться на другие этажи 9-этажного комплекса.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

Большой пожар ТЦ "Пассаж" в Махачкале.

ИСТОЧНИК KP.RU