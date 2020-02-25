2020-02-25T13:14:51+03:00
Происшествия

В центре Махачкалы горит торговый центр «Пассаж»

Площадь пожара составляет как минимум 300 квадратных метров [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Пожаром охвачен торгово-офисный центрПожаром охвачен торгово-офисный центрФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В центре Махачкалы большой пожар — пламя охватило офисные и торговые помещения в ТЦ «Пассаж». Предварительно, площадь возгорания составляет порядка 300 квадратных метров. На месте происшествия работают спасатели.

— От Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в здании по адресу проспект Петра Первого, дом 21 произошёл пожар. На место было направлено 7 машин спецтехники, — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС Дагестана.

Пожар в ТЦ "Пассаж", Махачкала.

По предварительным данным, загорелась внутренняя обшивка 3 и 4 этажей, крыша. Пожар распространяется по горючей обшивке, угрожая охватить куда большую территорию. По последним данным, источники возгорания уже ликвидированы, однако пламя успело перекинуться на другие этажи 9-этажного комплекса.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

Большой пожар ТЦ "Пассаж" в Махачкале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе хулиганы разрушили цветочную композицию
В центре Махачкалы горит торговый центр «Пассаж»
В Ингушетии подросток получил медаль за спасение школьника
В Георгиевске из-за погоды введено поэтапное сопровождение автомобилей
На Ставрополье прогнозируется резкое усиление ветра
На Ставрополье в ДТП погиб водитель легковушки
116 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды
В центре Ставрополя произошло жесткое ДТП с иномаркой
После интимных откровений на 22-летнюю блогершу в хиджабе объявили охоту
На Ставрополье сильный ветер срывает рекламные баннеры, валит дорожные знаки
В Северной Осетии пассажирский поезд протаранил автомобиль "Нива"
В Ставрополе таксистов научат контраварийному вождению
В Ставрополе руководитель фирмы скрыл от налоговой более 15 миллионов рублей
Трое ставропольцев, угрожая ножом, отобрали у парней мобильные
В Ставрополе рассказали, как уберечься от мошенников
В Ставрополе исчез ветеран Великой Отечественной войны
Мэр Ставрополя рассказал о своей армейской службе в Крыму
Водитель "Приоры" скончался после столкновения с Mercedes-Benz в Чечне
В Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение из-за урагана
В ночной перестрелке в Северной Осетии один человек погиб и двое ранено
Украинская певица Анна Седокова экстренно отменила концерт в Ставрополе
Полиция занялась поиском убийцы бездомного пса в Железноводске