Путин 25 февраля встретится с главой Северной Осетии

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:15:51+03:00

У президента в этот день также запланирован ряд непубличных мероприятий

Изменить размер текста: A A

25 февраля президент России встретится с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также добавил, что во вторник, 25 февраля у Владимира Путина также пройдет ряд непубличных мероприятий.

Напомним, что Битаров был избран на должность главы Северной Осетии в сентябре 2016.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава региона выразил благодарность Виталию Мутко за постоянное внимание к республике – в прошлом году Северная Осетия получила 1 миллиард рублей из резервного фонда Правительства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU