Путин 25 февраля встретится с главой Северной Осетии
25 февраля президент России встретится с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также добавил, что во вторник, 25 февраля у Владимира Путина также пройдет ряд непубличных мероприятий.
Напомним, что Битаров был избран на должность главы Северной Осетии в сентябре 2016.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава региона выразил благодарность Виталию Мутко за постоянное внимание к республике – в прошлом году Северная Осетия получила 1 миллиард рублей из резервного фонда Правительства РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU