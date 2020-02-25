2020-02-25T15:11:16+03:00
Общество

В Ставрополе поймали пьяную женщину за рулем

Женщина отказалась пройти процедуру освидетельствования из-за нехватки времени [видео]
Ася АСРЯН
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Ставропольчанке грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублейСтавропольчанке грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе сотрудники ДПС остановили водителя легковушки, которая при виде патрульного автомобиля быстро отъехала от магазина. За рулем оказалась 30-летняя пьяная женщина.

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Правоохранители предложили ей пройти процедуру освидетельствования на месте.

Ставропольчанка отказалась и попросила перенести освидетельствование на следующий день из-за нехватки времени.

Против водителя собрали административный материал по статье «Невыполнение требований о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».

Пьяная женщина за рулем легковушки.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, ставропольчанке грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Легковушку поместили на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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