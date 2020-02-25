2020-02-25T15:41:17+03:00
Общество

На Ставрополье 7 школ и 6 детсадов закрыты на карантин

В регионе продолжается контроль за пассажирами, возвращающимися из Китая
Ася АСРЯН
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За прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился в регионе более чем на 2 %За прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился в регионе более чем на 2 %Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе 25 февраля на еженедельном рабочем совещании в правительстве края говорили о эпидемической ситуации в регионе.

По словам министра здравоохранения края Виктора Мажарова, за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился в регионе более чем на 2 %.

В целом число зарегистрированных заболевших респираторными вирусными инфекциями в крае на 11 % меньше, чем на аналогичную дату 2019 года.

Вместе с тем 6 детских садов и 7 школ до конца недели останутся закрытыми на карантин.

По поручению губернатора в крае вместе с Роспотребнадзором продолжается контроль за пассажирами, возвращающимися из Китая.

В течение двух недель они находятся на специальном учёте под медицинским наблюдением. Напомним, что случаи заболевания коронавирусом в Ставропольском крае не зафиксированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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