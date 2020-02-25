Город переименован из-за урагана на Ставрополье
На Ставрополье из-за урагана переименован город. Будённовск стал Бу_ённовском, благодаря ветру, повалившему одну из букв названия на въезде в город.
К несчастью, это далеко не все капризы погоды. В Советском районе из-за шквального ветра введён режим ЧС: здесь стихия сорвала крыши нескольких общеобразовательных учреждений и серьёзно повредила провода. Дома более 26 тысяч абонентов по всему краю лишились электроэнергии.
Переименованный БудённовскФото: СОЦСЕТИ
Кроме того, трасса в Георгиевском округе была перекрыта из-за песчаной, или будет корректнее сказать пылевой, бури. Сотрудникам ГИБДД даже пришлось организовать сопровождение машин, чтобы избежать аварий.
По счастью, по сообщениям Госавтоинспекции, стихия не привела к увеличению количества аварий в регионе. Здесь в связке сработала и система своевременного оповещения МЧС, и труды инспекторов на дорогах края.
Ветер в Зеленокумске срывает крышу многоэтажки.Видео: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU