2020-02-25T20:21:20+03:00
Происшествия

Город переименован из-за урагана на Ставрополье

Страшный ветер сорвал букву в названии Будённовска [фото, видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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На Ставрополье бушует ураган, песчаная буря, а ветер срывает крыши с домовНа Ставрополье бушует ураган, песчаная буря, а ветер срывает крыши с домовФото: СОЦСЕТИ
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На Ставрополье из-за урагана переименован город. Будённовск стал Бу_ённовском, благодаря ветру, повалившему одну из букв названия на въезде в город.

К несчастью, это далеко не все капризы погоды. В Советском районе из-за шквального ветра введён режим ЧС: здесь стихия сорвала крыши нескольких общеобразовательных учреждений и серьёзно повредила провода. Дома более 26 тысяч абонентов по всему краю лишились электроэнергии.

Переименованный Будённовск Фото: СОЦСЕТИ

Переименованный БудённовскФото: СОЦСЕТИ

Кроме того, трасса в Георгиевском округе была перекрыта из-за песчаной, или будет корректнее сказать пылевой, бури. Сотрудникам ГИБДД даже пришлось организовать сопровождение машин, чтобы избежать аварий.

По счастью, по сообщениям Госавтоинспекции, стихия не привела к увеличению количества аварий в регионе. Здесь в связке сработала и система своевременного оповещения МЧС, и труды инспекторов на дорогах края.

Ветер в Зеленокумске срывает крышу многоэтажки.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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