На Ставрополье пассажир пострадал при падении в салоне автобуса

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:44:25+03:00

Выяснилось, что мужчина не был пристегнут во время поездки

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Инцидент произошёл в Минеральных Водах, 25 февраля, около 21:00, на автодороге «Кавказ». Водитель автобуса «Неоплан» при торможении допустил падение пассажира, который не был пристегнут ремнем безопасности.

С травмой головы 40-летний житель соседнего региона обратился за медпомощью.

За рулем автобуса был 41-летний житель Ростовской области. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, мужчина был трезв. За последние два года он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушение ПДД РФ.

При осмотре выяснилось, что ремни безопасности в автобусе установлены, однако, пассажир по собственной халатности не пристегнулся.

За отсутствие контроля за не пристёгнутого пассажира в отношении и водителя, и самого пассажира составлены соответствующие административные материалы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Ставрополе водитель легковушки сбил ребенка на пешеходном переходе. С различными травмами школьницу доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU