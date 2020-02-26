На Ставрополье пассажир пострадал при падении в салоне автобуса
Инцидент произошёл в Минеральных Водах, 25 февраля, около 21:00, на автодороге «Кавказ». Водитель автобуса «Неоплан» при торможении допустил падение пассажира, который не был пристегнут ремнем безопасности.
С травмой головы 40-летний житель соседнего региона обратился за медпомощью.
За рулем автобуса был 41-летний житель Ростовской области. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, мужчина был трезв. За последние два года он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушение ПДД РФ.
При осмотре выяснилось, что ремни безопасности в автобусе установлены, однако, пассажир по собственной халатности не пристегнулся.
За отсутствие контроля за не пристёгнутого пассажира в отношении и водителя, и самого пассажира составлены соответствующие административные материалы.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Ставрополе водитель легковушки сбил ребенка на пешеходном переходе. С различными травмами школьницу доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU