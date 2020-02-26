На мужчину завели уголовное дело за "нелюбовь к своему сыну"

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:34:58+03:00

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В Прикубанском районе Карачаево-Черкесии против 38-летнего местного жителя завели уголовное дело за "равнодушное отношение к собственному сыну". На юридическом языке его незаконный поступок называют неуплатой алиментов без уважительной причины. За такое наказывают в соответствии с первой частью 157 статьи УК РФ. О случае рассказывает пресс-служба Судебных приставов Карачаево-Черкесской Республики.

По данным органа, отец ушел из семьи и долго не платил алименты. Сначала его привлекли к административной ответственности по первой части статьи 5.35.1 КоАП РФ. Суд приговорил правонарушителя к 40 часам обязательных работ.

- Следует отметить, что в центр занятости населения Б. для трудоустройства не обращался и никаких иных мер по погашению долгов перед своим ребёнком не предпринимал, - сказано в сообщении. На сегодня мужчина задолжал 220 тысяч рублей.

Теперь Б. грозит год тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU