На мужчину завели уголовное дело за "нелюбовь к своему сыну"
В Прикубанском районе Карачаево-Черкесии против 38-летнего местного жителя завели уголовное дело за "равнодушное отношение к собственному сыну". На юридическом языке его незаконный поступок называют неуплатой алиментов без уважительной причины. За такое наказывают в соответствии с первой частью 157 статьи УК РФ. О случае рассказывает пресс-служба Судебных приставов Карачаево-Черкесской Республики.
По данным органа, отец ушел из семьи и долго не платил алименты. Сначала его привлекли к административной ответственности по первой части статьи 5.35.1 КоАП РФ. Суд приговорил правонарушителя к 40 часам обязательных работ.
- Следует отметить, что в центр занятости населения Б. для трудоустройства не обращался и никаких иных мер по погашению долгов перед своим ребёнком не предпринимал, - сказано в сообщении. На сегодня мужчина задолжал 220 тысяч рублей.
Теперь Б. грозит год тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU