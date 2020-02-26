За звание «Женщина года города Ставрополя» поборются 68 претенденток
68 жительниц региона отобрали для участия в краевом конкурсе «Женщина года города Ставрополя». Претендентки уже успели поучаствовать в тимбилдинге, где проявили свои творческие способности и смекалку.
Для активных ставропольчанок провели мастер-класс по искусству флористики. А также ставропольским женщинам подарили свои лучшие музыкальные номера артисты оркестра им. Д.А. Осиновского.
Победительниц и лауреатов выберут в трёх номинациях: «Женщина на высоте», «Женщина – хранительница семейного очага» и «Успешная молодость».
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе городской администрации, награждение победительниц и лауреатов пройдет в канун празднования Международного Женского дня, 5 марта, в ДКиС.
ИСТОЧНИК KP.RU