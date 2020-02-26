За три года директор задолжал своим сотрудникам 46 миллионов рублей

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:00:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Дагестану завел уголовное дело против замдиректора ОАО "Избербашский радиозавод имени Плешакова". Его обвиняют в нарушении второй части 145.1 статьи УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), передает пресс-служба ведомства.

С 2016 года генеральный директор не оплачивал труд своих подчиненных из корысти. Имея достаточную для погашения сумму средств, он удерживал деньги и откладывал час расплаты. В итоге к февралю этого года начальник задолжал 249 работникам около 46 миллионов рублей.

- Принятыми в ходе следствия мерами задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, в связи с чем уголовное дело с ходатайством о назначении судебного штрафа направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении СКР по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU