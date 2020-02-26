Министр имущественных отношений Ставрополья отправлен в отставку

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:10:58+03:00

Распоряжение об отставке уже подписано Владимиром Владимировым

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 26 февраля принял отставку министра имущественных отношений региона Алексея Газарова. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главы региона.

Распоряжение об отставке уже подписано Владимиром Владимировым. Известно, что Газаров окончил Башкирский государственный университет по специальности юрист.

Трудился на различных должностях в ООО «Лукойл-Западная Сибирь». До назначения руководителем министерства работал заместителем генерального директора по организационным вопросам ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» филиала «Муравленковскнефть».

А министром имущественных отношений Ставропольского края он назначен 7 ноября 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU