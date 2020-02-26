На Ставрополье в сгоревшем дачном домике нашли тела двух мужчин

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:13:51+03:00

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Трагедия произошла в садовом товариществе «Мичуринец» в Невинномысске. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МЧС по региону, огонь вспыхнул 26 февраля рано утром.

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Горело одноэтажное здание. Когда пожарные прибыли на место вызова, дым уже валил из окна. Огонь ликвидировали, спустя 10 минут сотрудники МЧС обнаружили тело одного из погибших. Через два часа спасатели нашли тело второго мужчины.

Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших. Также специалистам предстоит выяснить причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU