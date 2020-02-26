2020-02-26T16:13:51+03:00
Общество

На Ставрополье в сгоревшем дачном домике нашли тела двух мужчин

Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших
Ася АСРЯН
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Специалистам предстоит выяснить причину возгоранияСпециалистам предстоит выяснить причину возгоранияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Трагедия произошла в садовом товариществе «Мичуринец» в Невинномысске. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МЧС по региону, огонь вспыхнул 26 февраля рано утром.

Смертельный огонь: с начала года 20 ставропольцев погибли в пожарах

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Горело одноэтажное здание. Когда пожарные прибыли на место вызова, дым уже валил из окна. Огонь ликвидировали, спустя 10 минут сотрудники МЧС обнаружили тело одного из погибших. Через два часа спасатели нашли тело второго мужчины.

Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших. Также специалистам предстоит выяснить причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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