2020-02-26T17:58:28+03:00
Общество

На Ставрополье водитель иномарки попал в ДТП, убегая от автоинспекторов

Мужчина признался, что не остановился, потому что испугался ответственности за отсутствие номерных знаков
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл 26 февраля, около 15:00, на одной из улиц Кисловодска. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину «Порше Кайен», на которой отсутствовали государственные регистрационные знаки, а передние стекла были затонированы.

Требования автоинспекторов водитель иномарки проигнорировал и увеличил скорость. Так, выезжая с второстепенной дороги, он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». От удара отечественная легковушка съехал в кювет, а водитель получил травмы.

Водитель иномарки в ДТП не пострадал.

Дебоширом оказался 35-летний житель Предгорного района. Как выяснилось, автомобиль был недавно снят с учета, государственных регистрационных знаков соответственно не имел.

Против мужчины составили несколько административных материалов по статьям: «Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции», «Не остановка по требованию сотрудников полиции», «Нарушение правил проезда перекрестка», «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем гос. Регзнаков», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД РФ».

Кроме того, у мужчины произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, мужчина признался, что не остановился, потому что испугался ответственности за отсутствие номерных знаков. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье водитель иномарки попал в ДТП, убегая от автоинспекторов
На Ставрополье в сгоревшем дачном домике нашли тела двух мужчин
В Ставрополе при создании дорожной развязки учтут мнение горожан
Появилось видео караоке-баре, в котором загорелась ставропольчанка
На подъезде к Пятигорску предлагают построить двухуровневую развязку
Ставропольцев приглашают поучаствовать в инклюзивном форуме
Министр имущественных отношений Ставрополья отправлен в отставку
За три года директор задолжал своим сотрудникам 46 миллионов рублей
За звание «Женщина года города Ставрополя» поборются 68 претенденток
На Ставрополье в пострадавших от шквала районах вводят режим ЧС
На мужчину завели уголовное дело за "нелюбовь к своему сыну"
В Ставрополе бармен ответит за поджог молодой посетительницы
Из-за сильного ветра на Ставрополье пострадали три человека
На Ставрополье обнаружили следы пребывания древних людей