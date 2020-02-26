На Ставрополье водитель иномарки попал в ДТП, убегая от автоинспекторов

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:58:28+03:00

Мужчина признался, что не остановился, потому что испугался ответственности за отсутствие номерных знаков

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Инцидент произошёл 26 февраля, около 15:00, на одной из улиц Кисловодска. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину «Порше Кайен», на которой отсутствовали государственные регистрационные знаки, а передние стекла были затонированы.

Требования автоинспекторов водитель иномарки проигнорировал и увеличил скорость. Так, выезжая с второстепенной дороги, он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». От удара отечественная легковушка съехал в кювет, а водитель получил травмы.

Водитель иномарки в ДТП не пострадал.

Дебоширом оказался 35-летний житель Предгорного района. Как выяснилось, автомобиль был недавно снят с учета, государственных регистрационных знаков соответственно не имел.

Против мужчины составили несколько административных материалов по статьям: «Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции», «Не остановка по требованию сотрудников полиции», «Нарушение правил проезда перекрестка», «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем гос. Регзнаков», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД РФ».

Кроме того, у мужчины произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, мужчина признался, что не остановился, потому что испугался ответственности за отсутствие номерных знаков. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU