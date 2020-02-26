Спустя 5 месяцев глава Ингушетии сменил постпреда республики в Москве

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:54:28+03:00

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выпустил указ, по которому он меняет представителя правительства республики при президенте России. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства региона в Москве.

Уже в среду, 27 февраля, временный представитель Владимир Сластенин представит коллективу нового главу - экс-сотрудника правоохранительных органов и налоговика Алаудина Бокова. Ранее мужчина руководил управлением федеральной налоговой службы России по Ингушетии и был заместителем постоянного представителя республики в Москве. Также чиновник служил в Московском управлении внутренних дел на железнодорожном транспорте.

В феврале Калиматов освободил от должности Магомед-Башира Мальсагова, которому дали пост только в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU