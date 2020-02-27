2020-02-27T10:21:15+03:00
Общество

Ставропольские бегуны стали победителями всероссийского ультрамарафона

Ставрополь представляли любители бега из ставропольского клуба «Регион 26» и команды «Ставрополис»
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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Ставропольские бегуны поучаствовали во всероссийском ультрамарафоне «Hardrun», который проходил в Краснодаре.

Главной дистанцией стал ультрамарафон - 50 км, также были организованы дополнительные дистанции-спутники: на 25 км, 10 км, 5 км.

Наш город представляли любители бега из клуба «Регион 26» и команды «Ставрополис». Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра, все участники успешно завершили выбранные дистанции.

Представители бегового клуба «Регион 26» стали победителями и призерами забега в своих возвратных категориях: Людмила Тимофеева заняла второе место на дистанции 25 км, Светлана Колодко и Алексей Падалка - первые места на ультрамарафонской дистанции в 50 км

Ранее «Комсомолка» писала, что блины из Ставрополя стали одними из самых дорогих в России. Согласно выводам исследования, в нашем городе надо потратить 106 рублей для покупки всех продуктов.

Это четвертый результат по России. Так, молоко в Ставрополе стоит в среднем 60 рублей, четыре яйца - 23 рубля, а 400 граммов муки - 14 рублей. Кроме того, на растительное масло, сахар и соль надо потратить еще девять рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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