2020-02-27T10:01:26+03:00
Общество

«Несмываемый позор»: в Чечне отчитали парня, укравшего на улице мобильный телефон

Против злоумышленника возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы [видео]
Ася АСРЯН
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Полицейским удалось найти злоумышленника в течение суток. Им оказался 22-летний Аслан ДжабраиловПолицейским удалось найти злоумышленника в течение суток. Им оказался 22-летний Аслан ДжабраиловФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл в Введенском районе Чечни. Там на улице кто-то нагло выхватил у местной жительницы мобильный телефон и убежал.

Полицейским удалось найти злоумышленника в течение суток. Им оказался 22-летний Аслан Джабраилов. Об этом рассказали в одном из новостных сюжетов ЧГТРК «Грозный».

С молодым грабителем провели беседу богословы. Они объяснили парню, что воровство – это не просто преступление, а большой грех и несмываемый позор.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы. Материалы дела переданы в суд.

Поймали чеченца, укравшего на улице телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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