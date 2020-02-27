В Ставрополе мужчина предлагает за деньги отметить уход жены
Житель Ставрополя по имени Александр решил заработать необычным способом. При этом за свою полезную услугу он просит всего лишь 500 рублей.
В его обязанности вошли пункты: поддержать девушку, если от нее ушел муж, выпить с мужчиной, если от него ушла жена.
В качестве картинки предложения находчивый ставрополец опубликовал фото с надписью «собутыльник».
О тебе «сотрудник непыльной работы» написал: начитанный, с чувством юмора, симпатичный, способен поддержать любую беседу. Выслушаю, пойму, пособолезную. Если нужны совет или мнение постороннего человека – постараюсь помочь.
По мнению автора объявления, жизненный опыт и психологические познания могут «внести позитив и радужное настроение в холодные и одинокие вечера».
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что блины из Ставрополя стали одними из самых дорогих в стране. Согласно выводам исследования, в нашем городе надо потратить 106 рублей для покупки всех продуктов.
ИСТОЧНИК KP.RU