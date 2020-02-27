На Ставрополье разыскивают пропавшего без вести парня

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:55:52+03:00

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Житель села Солдато-Александровском Советского округа вышел из дома 7 ноября 2019 года и не вернулся. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР по краю.

Известно, что Водолазов Алексей Юрьевич родился 20 августа 1993 года рождения.

Приметы пропавшего: на вид 25-30 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-русого цвета, глаза карие.

В день исчезновения Алексей был одет в джинсовые брюки синего цвета, куртку черного цвета, туфли черного цвета.

Следователи проводят доследственную проверку по факту его безвестного исчезновения.

Если вам известны какие-либо сведения о судьбе Водолазова, просьба сообщить об этом по адресу: город Зеленокумск, площадь Ленина, дом 42 или по телефону 8(865-52) 6-11-01, 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU