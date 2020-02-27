2020-02-27T12:13:43+03:00
Общество

Жители Ставрополья раскрыли уникальный рецепт приготовления блинов

Наши блины стали одними из самых дорогих в стране
Ася АСРЯН
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Ставропольцы любят готовить маленькие «солнышки» на минеральной водеСтавропольцы любят готовить маленькие «солнышки» на минеральной водеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В разгар Масленичной недели «КП-Северный Кавказ» рассказывает, сколько нужно потратить ставропольцам для покупки всех продуктов для приготовления блинов.

Согласно выводам исследования, в краевом центре эта сумма составит 106 рублей. Что касается уникального рецепта для приготовления масленичного лакомства, то у местных жителей он – свой.

Так, ставропольцы любят готовить маленькие «солнышки» на минеральной воде, - пишет «Ставропольская правда».

Кстати, повара советуют, прежде чем начать жарить блины, сковороду нужно сначала прогреть, а затем отодвинуть ее с конфорки и дать немного постоять. Тогда тепло равномерно распределится по всей поверхности, середина сковороды не будет горячее, чем края, и блин поджарится равномерно.

Кстати, сковороду лучше взять с двойным дном. Приготовление блинчиков – процесс постепенный, быстрая прожарка тут ни к чему, да и толстое дно способствует равномерному распределению температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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