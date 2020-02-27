Жители Ставрополья раскрыли уникальный рецепт приготовления блинов
В разгар Масленичной недели «КП-Северный Кавказ» рассказывает, сколько нужно потратить ставропольцам для покупки всех продуктов для приготовления блинов.
Согласно выводам исследования, в краевом центре эта сумма составит 106 рублей. Что касается уникального рецепта для приготовления масленичного лакомства, то у местных жителей он – свой.
Так, ставропольцы любят готовить маленькие «солнышки» на минеральной воде, - пишет «Ставропольская правда».
Кстати, повара советуют, прежде чем начать жарить блины, сковороду нужно сначала прогреть, а затем отодвинуть ее с конфорки и дать немного постоять. Тогда тепло равномерно распределится по всей поверхности, середина сковороды не будет горячее, чем края, и блин поджарится равномерно.
Кстати, сковороду лучше взять с двойным дном. Приготовление блинчиков – процесс постепенный, быстрая прожарка тут ни к чему, да и толстое дно способствует равномерному распределению температуры.
ИСТОЧНИК KP.RU