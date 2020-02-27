Сотрудника ФСИН поймали с наркотиками в СИЗО в Карачаево-Черкесии

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:40:36+03:00

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Следственный комитет по Карачаево-Черкесии закончил расследовать дело в отношении сотрудника ФСИН. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков заключенному, сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте.

Согласно данным следователей, в ноябре 47-летний тюремщик проносил героин на территорию Следственного изолятора номер один в Черкесске. Представитель власти доставлял товар для заключенного. Используя служебное положение, он пронес героин в помещение, но его поймали досмоторщики на КПП.

Мужчину задержали, на него завели уголовное дело по первой части 228 статьи (незаконном приобретении и хранении наркотического средства), третьей части 30 статьи и пунктам "б, г" статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере с использованием служебного положения).

Дело передано суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU