На Ставрополье 82-летний пенсионер перевёл мошеннику 100 тысяч рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:28:44+03:00

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не дождавшись обещанных выплат, пожилой человек обратился в полицию

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82-летнему жителю Кисловодска позвонил мужчина, представился полицейским и сказал, что в отношении недобросовестных продавцов биологически активных добавок возбуждено уголовное дело, по которому мужчина признан потерпевшим.

Для того чтобы получить компенсацию, положенную пенсионеру, ему нужно перевести деньги на указанный звонившим номер.

Наивный ставрополец перевёл злоумышленнику 100 тысяч рублей. Не дождавшись обещанных выплат, пенсионер обратился в полицию.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU