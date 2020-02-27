2020-02-27T12:55:18+03:00
Общество

В Ставрополе каждый год около 6 тысяч человек делают татуировки

С жалобами на последствия нанесения татуировок к дерматологу обращается максимум 5 ставропольцев
Ася АСРЯН
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Врачи считают, что запрет татуировок вернет людей «на кухни», и они будут подвергаться ещё большей опасности из-за антисанитарииВрачи считают, что запрет татуировок вернет людей «на кухни», и они будут подвергаться ещё большей опасности из-за антисанитарииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На днях первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что люди с татуировками, особенно матери, должны отвечать перед законом за свои языческие деяния.

По его мнению, химическое вещество, вводимое в структуру кожи, является потенциальной опасностью. Инородное тело может спровоцировать все, начиная от гнойных осложнений и заканчивая онкологическими заболеваниями.

О том, как обстоят дела с этим вопросом в Ставрополе, NewsTracker рассказала одна из врачей краевого центра. По ее словам, в год с жалобами на последствия нанесения татуировок к дерматологу обращается максимум 5 ставропольцев. Врач добавила, что в случаях заражения не обязательно виноват мастер.

- Могло произойти нарушение целостности, и клиент подхватил на улице стафилококк, – делится специалист.

При этом врач уверена, что запрет татуировок вернет людей «на кухни», и они будут подвергаться ещё большей опасности из-за антисанитарии.

Если же человек не хочет отказываться от тату, медик рекомендует ходить ему строго в тату-салоны и тщательно проверять у мастеров документы. А чтобы избежать неприятностей, лучше перед процедурой проконсультироваться с врачом.

На данный момент известно, что в Ставрополе каждый год делают татуировки около шести тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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