27 Февр. 2020 2020-02-27T13:49:16+03:00

На данный момент в судах рассматриваются уже несколько исков о признании коммерческих объектов самовольными постройками Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несколько бизнесменов в Ставрополе пожаловались на захват частной собственности

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Впервые на краевом уровне власти Ставрополья ввели мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2020 году. По данным пресс-службы главы региона, наряду с действующими механизмами стимулирования деловой активности, в крае продлили действие «налоговых каникул» для начинающих предпринимателей.

Отдых от надзора: на Ставрополье ввели мораторий на внеплановые проверки бизнеса 00:00 00:00

Отмечается, что это касается тех бизнесменов, которые работают в сферах производства и услуг.

Ранее сообщалось, что бизнесмены в Ставрополе пожаловались на захват частной собственности.

Как писал NewsTracker, «чиновники придумали легальную схему отъема земельных участков» у предпринимателей.

На данный момент в судах рассматриваются уже несколько исков о признании коммерческих объектов самовольными постройками.

Если эти иски будут выиграны, десятки малых предпринимателей лишатся своих точек, бизнесов и будущего.

Известно, что одна из таких историй сейчас разворачивается на проспекте Кулакова краевого центра. Там чиновники признали самовольными постройками помещения на участке около дома по адресу: проспект Кулакова, 27/2.

После того, как участок выкупили несколько предпринимателей, под ним нашли коммуникации – канализацию и водопровод. Выяснилось, что строить на этом участке запрещено. Теперь судьба четырех бизнесменов оказалась под угрозой.

ИСТОЧНИК KP.RU