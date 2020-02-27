2020-02-27T16:32:36+03:00
Общество

Житель Ставрополья четыре раза выстрелил в бездомную собаку

Против него возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными»
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба МВД России по краюФото: пресс-служба МВД России по краю
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Инцидент произошёл в посёлке Каскадный Андроповского района. Там молодой человек ранил из охотничьего ружья бездомную собаку. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» очевидцы, мужчина беспричинно выстрелил в животное четыре раза. После этого злоумышленник скрылся.

Живодёры среди нас: на Ставрополье начали заводить дела за издевательство над животными

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По данным пресс-службы МВД России по региону, свидетелями этой трагедии стали дети. Участковому удалось найти подозреваемого по местуего жительства.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

О хорошем: полицейский отыскал раненую собаку и отвез ее ветеринарную клинику. После этого участковый приютил питомца. И сейчас правоохранитель делает все, чтобы его новый друг окончательно выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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