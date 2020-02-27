Житель Ставрополья четыре раза выстрелил в бездомную собаку
Инцидент произошёл в посёлке Каскадный Андроповского района. Там молодой человек ранил из охотничьего ружья бездомную собаку. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» очевидцы, мужчина беспричинно выстрелил в животное четыре раза. После этого злоумышленник скрылся.
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По данным пресс-службы МВД России по региону, свидетелями этой трагедии стали дети. Участковому удалось найти подозреваемого по местуего жительства.
Против него возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
О хорошем: полицейский отыскал раненую собаку и отвез ее ветеринарную клинику. После этого участковый приютил питомца. И сейчас правоохранитель делает все, чтобы его новый друг окончательно выздоровел.
ИСТОЧНИК KP.RU