Житель Чечни украл 15-летнюю школьницу, чтобы жениться на ней

27 Февр. 2020 2020-02-27T22:46:11+03:00

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Инцидент произошёл в кубанской станице Голубицкой. Там 15-летняя школьница 24 февраля из дома и пропала. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Об исчезновении дочери правоохранителям рассказала мать. Позже удалось выяснить, что школьница купила билет на автобус до Краснодара. Девочку объявили в розыск, ее искали два дня.

Позже издание «Краснодарские известия» сообщили, что 15-летнюю сельчанку нашли в Чечне. Как рассказала журналистам сестра пропавшей, школьницу украли местные жители. По ее словам, один из парней-похитителей хотел на ней жениться.

Родственница потерпевшей добавила, что молодые люди угрожали членам семьи девочки и требовали не искать ее.

По данным издания «КИ» злоумышленников уже задержала полиция. Школьница находится в отделении, скоро ее заберут родители.

ИСТОЧНИК KP.RU