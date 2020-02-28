На Ставрополье в сгоревшем доме нашли тела мужчины и женщины
По предварительным данным, источником возгорания стала дровяная отопительная печь
Фото: пресс-служба СКР России по краю
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Трагедия произошла ночью 26 февраля в Невинномысске. Там загорелся один из частных домов. Когда спасатели потушили огонь, в жилище обнаружили два тела: хозяйки дома и ее знакомого.
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По предварительным данным, источником возгорания стала дровяная отопительная печь.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, сейчас следователи проводят проверку по смерти двух людей. Правоохранители начали опрашивать свидетелей, назначена судебная экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU