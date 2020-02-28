2020-02-28T10:31:52+03:00
Общество

На Ставрополье пьяная мать зарезала сына за ужином

Ставропольчанка за убийство парня получила 9 лет колонии
Ася АСРЯН
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За семейным ужином родные люди перебрали с алкогольными напитками и стали споритьЗа семейным ужином родные люди перебрали с алкогольными напитками и стали споритьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Трагедия произошла в одном из частных домов Александровского района. Там местная жительница решила устроить застолье с сожителем и сыном.

За семейным ужином родные люди перебрали с алкогольными напитками и стали спорить.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого суда, конфликт между матерью и сыном произошёл спонтанно из-за личных неприязненных отношений.

Разъяренная женщина схватила со стола кухонный нож и ударила в грудь сына.

Парень от полученных травм скончался на месте. Суд приговорил горе-мать к девяти годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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