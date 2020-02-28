На Ставрополье пьяная мать зарезала сына за ужином
Трагедия произошла в одном из частных домов Александровского района. Там местная жительница решила устроить застолье с сожителем и сыном.
За семейным ужином родные люди перебрали с алкогольными напитками и стали спорить.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого суда, конфликт между матерью и сыном произошёл спонтанно из-за личных неприязненных отношений.
Разъяренная женщина схватила со стола кухонный нож и ударила в грудь сына.
Парень от полученных травм скончался на месте. Суд приговорил горе-мать к девяти годам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU