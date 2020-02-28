Военный из Дагестана убил сводную сестру за нежелание выходить замуж

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:20:16+03:00

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Махачкалинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении мужчины из Дагестана Саадула Махмудова. Его обвиняли в нарушении двух статей: четвертой части статьи 337 (неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца) и первой части статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.

Как установило следствие, 25 января 2019 года Махмудову надо было возвращаться на службу, но его не дождались. Выяснилось, что пять месяцев он был в Дагестане.

- 20 мая 2019 года Махмудов, находясь дома, расположенном в селе Шодрода Ботлихского района Дагестана, на почве сложившихся неприязненных отношений нанес своей сводной сестре множественные удары кухонным ножом в область туловища, - сказано в сообщении ведомства.

Девушка умерла. Как сообщают местные жители, конфликт между родственниками произошел из-за "неправильного образа жизни" - нежелания сестры выходить замуж.

Махачкалинский гарнизонный военный суд приговорил Махмудова к 9,5 годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU