«До последнего держал орешек»: маленький ёжик сгорел из-за человеческой халатности
Малыша нашли в траве [видео]
Фото: Архив-"КП"
Изменить размер текста:
В Кабардино-Балкарии волонтеры нашли обгоревшего маленького ежа. Волонтеры не успели спасти малыша. С их слов, ёжик искал еду, спасение от голодной смерти. Но попал в огненную ловушку. Так «до последнего и держал орешек в лапках».
- Кто-то поджог траву. Несчастный ёжик искал себе еду, - рассказывают общественники. - Сделать ничего не удалось. Люди, пожалуйста, будьте внимательнее и милосерднее. Подумайте о лесных жителях. Они и так не живут, а выживают!
Маленький ёж хотел спастись от голодной смерти, но попал в огненную ловушку.
ИСТОЧНИК KP.RU