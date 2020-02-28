2020-02-28T11:07:14+03:00
Происшествия

«До последнего держал орешек»: маленький ёжик сгорел из-за человеческой халатности

Малыша нашли в траве [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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В Кабардино-Балкарии волонтеры нашли обгоревшего маленького ежа. Волонтеры не успели спасти малыша. С их слов, ёжик искал еду, спасение от голодной смерти. Но попал в огненную ловушку. Так «до последнего и держал орешек в лапках».

- Кто-то поджог траву. Несчастный ёжик искал себе еду, - рассказывают общественники. - Сделать ничего не удалось. Люди, пожалуйста, будьте внимательнее и милосерднее. Подумайте о лесных жителях. Они и так не живут, а выживают!

Маленький ёж хотел спастись от голодной смерти, но попал в огненную ловушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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