Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии закрыли из-за непогоды

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:51:09+03:00

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Сотрудники МЧС по Северной Осетии перекрыли Военно-Грузинскую дорогу в связи с ухудшением погоды в Грузии. Из-за ненастья невозможно обеспечить максимальную безопасность передвижения транспорта, сказано в оперативном сообщении ведомства.

- С учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России, - сообщает пресс-служба.

Спасатели рекомендуют не отправляться этим путем никуда и дождаться, когда распогодится. Если вы попадете в ЧС, звоните в экстренную службу по номерам "101" и "01".

ИСТОЧНИК KP.RU