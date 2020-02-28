В Ставрополе жильцы аварийного общежития на Бруснева не могут добиться расселения

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:16:58+03:00

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В Ставрополе продолжается спор вокруг многострадального общежития, расположенного по улице Бруснёва, 6. Жильцов волнует вопрос, получат ли они компенсацию за комнаты? Администрация Ставрополя намерена оспорить решение суда о расселении аварийного общежития. В подробностях этого дела разбиралась «Комсомолка».

Цена вопроса: получат ли жильцы многострадального общежития компенсацию за комнаты 00:00 00:00

Итак, еще в феврале 2018 года это здание признали аварийным. Однако городской комитет по управлению муниципальным имуществом до сих пор не организовал расселение жильцов. Бездействие муниципальных властей Октябрьский районный суд Ставрополя счёл незаконным.

Дело в том, что жильцы общежития хотят получить компенсацию за комнаты. За каждую мэрия предлагает 500 тысяч рублей. Эта сумма собственников не устраивает. Они привлекли независимую экспертизу. Ее специалисты оценили жильё в полтора миллиона рублей.

Прокуратура Промышленного района Ставрополя обратила внимание на то, что горожане продолжают жить в аварийном доме. Надзорное ведомство подало исковое заявление в Октябрьский районный суд. Иск удовлетворили.

Корреспонденты «КП-Северный Кавказ» поговорили с Ларисой Козловой, экспертом в сфере ЖКХ:

- Мэрия на мой взгляд, хочет отделаться малой кровью. Наше жилье оценили без нас. 500 тысяч рублей – это в три раза меньше, чем стоят эти комнаты. Что за эти деньги могут приобрести жильцы? Да ничего.

К разговору присоединилась Анжела Аракелова, старшая многострадального дома на Бруснева:

- Для большинства жильцов многострадального дома на Бруснева, 6, это единственное жилище. И им некуда идти. Многие живут с маленькими детьми, которые каждый день подвергаются опасности.

Активисты настроены на борьбу за свои права. По мнению Ларисы Козловой, даже если краевой суд решит что права жильцов не нарушены мы обратимся в более высокие инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU