На Ставрополье 79 человек погибли в ДТП с начала 2020 года

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:30:57+03:00

В регионе произошло 329 аварий, в них погибли 79 человек, еще 424 – получили различные травмы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Краевая Госавтоинспекция бьёт тревогу. На дорогах Ставрополья по причине несоблюдения безопасного скоростного режима увеличивается количество ДТП.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, с начала 2020 года уже произошло 329 аварий, в них погибли 79 человек, еще 424 – получили различные травмы.

В связи с этим на Ставрополье 28 февраля начнется операция «Скорость». Продлится она до 5 марта. Рейды будут проводиться в круглосуточном режиме в местах концентрации ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU