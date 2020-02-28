На Ставрополье 79 человек погибли в ДТП с начала 2020 года
С 28 февраля по 5 марта в регионе пройдёт операция «Скорость»
В регионе произошло 329 аварий, в них погибли 79 человек, еще 424 – получили различные травмыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Краевая Госавтоинспекция бьёт тревогу. На дорогах Ставрополья по причине несоблюдения безопасного скоростного режима увеличивается количество ДТП.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, с начала 2020 года уже произошло 329 аварий, в них погибли 79 человек, еще 424 – получили различные травмы.
В связи с этим на Ставрополье 28 февраля начнется операция «Скорость». Продлится она до 5 марта. Рейды будут проводиться в круглосуточном режиме в местах концентрации ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU