На Ставрополье пьяный подросток разбил отцовскую иномарку

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:39:19+03:00

Выяснилось, что пока родители спали, смышленый подросток воспользовался оставленными без присмотра ключами от отцовского автомобиля и решил прокатиться Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пока родители спали, парень решил поколесить на их машине

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Инцидент произошёл ранним утром в Невинномысске. Экипаж ДПС заметил лихо промчавшуюся иномарку. Ее водитель проигнорировал требование об остановке.

Автоинспекторы организовали преследование, однако, всего через несколько минут, пытаясь уйти от них, водитель свернул на не асфальтированную дорогу.

Парню не повезло: он не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась на бок. За рулем был 16-летний местный житель, в ДТП он не пострадал.

Выяснилось, что пока родители спали, смышленый подросток воспользовался оставленными без присмотра ключами от отцовского автомобиля и решил прокатиться.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, у водителя имелись признаки опьянения.

Юноша признался, что перед поездкой выпил слабоалкогольные напитки. Однако, градусов хватило, чтобы прибор показал наличие достаточного количества паров этанола в выдыхаемом воздухе и установить состояние опьянения.

На место ДТП были вызваны родители горе-водителя, в их присутствии были составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU