2020-02-28T17:00:52+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают совместную программу накопительного страхования жизни

Стать владельцем страхового полиса «Управляй будущим» могут физические лица от 18 до 65 лет на момент окончания договора
Иван Егоров
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Фото: банк УРАЛСИБ.Фото: банк УРАЛСИБ.
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим». Участник программы получает возможность накопить крупную сумму денег за счет регулярных взносов и страховой составляющей. Владельцам полисов доступна гибкая система внесения взносов: можно выбрать ежемесячный, ежеквартальный, полугодовой и годовой график платежей, а также единовременный взнос.

Получить средства по программе возможно к определенному событию и одновременно в качестве финансовой защиты в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с жизнью и здоровьем. Кроме того, можно оформить получение денег по программе на близкого человека. В случае смерти владельца полиса денежные выплаты получают законные наследники или лица, указанные в договоре страхования.

Программа «Управляй будущим» доступна в рублях и долларах США. Срок страхования - от 5 до 30 лет. Стать участником программы могут физические лица не моложе 18 и не старше 65 лет, а в случае применения программы «Управляй будущим Лайт» для передачи капитала - до 100 лет на момент окончания договора.

Более подробную информацию об условиях программы накопительного страхования жизни «Управляй будущим» можно в отделениях банка УРАЛСИБ и по телефону 8-800-250-57-57.

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