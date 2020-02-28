На трассе Ставрополья ограничили движение из-за бури
Пылевые бури из-за сильного шквалистого ветра кошмарят жителей Ставрополья. Мы писали ранее, что невероятное для февраля природное явление сняли на видео жители Зеленокумска. Теперь пришла новость из Георгиевского городского округа: инспекторы ГИБДД временно ограничили движение на одной из трасс из-за плохой видимости.
Уточняется, что с 289 по 295 км дороги "Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды" ввели поэтапное сопровождение колонн автотранспорта патрульными экипажами ДПС. Видимость нулевая. Автоинспекторы просят всех быть предельно осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU