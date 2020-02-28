2020-02-28T18:09:15+03:00
Общество

Власти Чечни прокомментировали возможное упоминание Бога в Конституции

В республике не обидятся, если в документе не будет написано "Аллах"
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Чечне оценили идею прописать в Конституции России, что большинство населения страны верит в Бога. Своим мнением на этот счет поделился министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Политик считает, что такая инициатива давно назревала. Конституционное принятие Бога разрушит те атеистические и нигилистские взгляды, существовавшие в обществе сто лет, уверен чеченский чиновник.

- И даже те, кто были проводниками этого воинствующего атеизма, Геннадий Андреевич (Зюганов. - Прим. ред.) недавно выступил с заявлением о том, что даже они, коммунисты, не возражают против Бога в конституции, - подчеркивает Умаров.

Власти Чечни - о Боге в конституции.Видео: Instagram

По его словам, мусульмане не станут обижаться, если в конституции примут существование Бога, а не Аллаха. "Аллах - это и есть по-арабски Бог", - отметил министр. Так же дело обстоит и с иудаизмом.

Кроме того, чиновник предложил расширить идею Бога в Конституции:

- И для верующих, и для неверующих лучше будет, если новый президент начнет свое правление именно с клятвы Всевышнему, - сказал Умаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Закрытую из-за пылевой бури трассу открыли на Ставрополье
Шиковал в долг: как дагестанец обзавелся хозяйством и авто за чужой счет
Убил за брата: присяжные оправдали стрелка в Дагестане
Власти Чечни прокомментировали возможное упоминание Бога в Конституции
Отец кубанской школьницы опроверг информацию о похищении дочери чеченцами
В Ставрополе неизвестные присылают сообщения о минировании зданий
На Ставрополье 1500 родителей выпускников сдают пробный ЕГЭ
На трассе Ставрополья ограничили движение из-за бури
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают совместную программу накопительного страхования жизни
На Ставрополье сняли на видео песчаную бурю
На Ставрополье пройдёт операция «Скорость»
На Ставрополье пьяный подросток разбил отцовскую иномарку
На Ставрополье 79 человек погибли в ДТП с начала 2020 года
В Ставрополе жильцы аварийного общежития на Бруснева не могут добиться расселения
На Ставрополье вербовщик ИГ* получил шесть лет колонии
Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии закрыли из-за непогоды
На Ставрополье за год более 400 женщин родили детей с помощью ЭКО
«До последнего держал орешек»: маленький ёжик сгорел из-за человеческой халатности
Суд оставил в СИЗО экс-сенатора Арашукова и его отца
СК проверит данные о попытке отнять квартиру у жителя Ставрополья
Военный из Дагестана убил сводную сестру за нежелание выходить замуж
На Ставрополье пьяная мать зарезала сына за ужином
На Ставрополье в сгоревшем доме нашли тела мужчины и женщины
На Ставрополье в тройном ДТП пострадали два человека
На Ставрополье ищут виновника смертельного ДТП
Житель Чечни украл 15-летнюю школьницу, чтобы жениться на ней
Скандальный мэр Георгиевска признался, что хотел жениться на любовнице