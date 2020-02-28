Власти Чечни прокомментировали возможное упоминание Бога в Конституции

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:09:15+03:00

В республике не обидятся, если в документе не будет написано "Аллах"

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В Чечне оценили идею прописать в Конституции России, что большинство населения страны верит в Бога. Своим мнением на этот счет поделился министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Политик считает, что такая инициатива давно назревала. Конституционное принятие Бога разрушит те атеистические и нигилистские взгляды, существовавшие в обществе сто лет, уверен чеченский чиновник.

- И даже те, кто были проводниками этого воинствующего атеизма, Геннадий Андреевич (Зюганов. - Прим. ред.) недавно выступил с заявлением о том, что даже они, коммунисты, не возражают против Бога в конституции, - подчеркивает Умаров.

Власти Чечни - о Боге в конституции.Видео: Instagram

По его словам, мусульмане не станут обижаться, если в конституции примут существование Бога, а не Аллаха. "Аллах - это и есть по-арабски Бог", - отметил министр. Так же дело обстоит и с иудаизмом.

Кроме того, чиновник предложил расширить идею Бога в Конституции:

- И для верующих, и для неверующих лучше будет, если новый президент начнет свое правление именно с клятвы Всевышнему, - сказал Умаров.

ИСТОЧНИК KP.RU