Убил за брата: присяжные оправдали стрелка в Дагестане

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:41:38+03:00

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В Дагестане присяжные оправдали местного жителя Устарханова С.З., обвиняемого в убийстве.

Дело при участии коллегии присяжных рассмотрели в Верховном суде республики. Речь о перестрелке у ресторана "Викинг" в Махачкале 14 апреля 2018 года. В 23 часа того дня завязалась большая потасовка между посетителями, их родственниками, другими неустановленными следствием лицами с одной стороны и охранниками ресторана с другой.

Обвиняемый Устарханов С.З. приехал туда с братом, в которого, как установили следователи, открыл стрельбу охранник. Устарханов произвел ответные - из незаконно хранившегося у него пистолета. В итоге не только ранил в ногу сотрудника службы безопасности, но также убил 40-летнего местного жителя.

- Дело в отношении Устарханова рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые своим вердиктом оправдали подсудимого по всем пунктам обвинения, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе суда. - В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 346 УПК РФ вердикт коллегии присяжных заседателей о невиновности подсудимого обязывает председательствующего судью объявить его оправданным в соответствии с вердиктом. При этом подсудимый, находящийся под стражей немедленно освобождается из-под стражи в зале судебного заседания.

Уточняется, что судебное заседание с обсуждением последствий вердикта состоится 2 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU