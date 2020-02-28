Шиковал в долг: как дагестанец обзавелся хозяйством и авто за чужой счет
В Дагестане поймали мужчину, который устроил свою жизнь в долг, который возвращать и не собирался. Так хорошо он устроился за чужой счет, что диву даешься. В МВД республики рассказали "КП-Северный Кавказ", что у отзывчивых людей тот умудрился взять в долг не только продукты и инструменты, но еще скотину и даже авто! Общая сумма всего занятого перевалила далеко за 100 тысяч рублей.
- Забирая все вышеперечисленное, мужчина обещал оплатить, но чуть позже, при напоминании о долгах спустя время, утверждал, что собирается вернуть долги, а после выключил телефон и переставал принимать звонки, - отмечают полицейские. - По оперативной информации, от действий злоумышленника пострадали 5 человек.
Расследование продолжается. На афериста завели уголовное дело по статье "мошенничество".
Авто, скотина и еда - все в долг: как дагестанец шиковал, забывая отдавать долги.
ИСТОЧНИК KP.RU