Шиковал в долг: как дагестанец обзавелся хозяйством и авто за чужой счет

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:31:52+03:00

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В Дагестане поймали мужчину, который устроил свою жизнь в долг, который возвращать и не собирался. Так хорошо он устроился за чужой счет, что диву даешься. В МВД республики рассказали "КП-Северный Кавказ", что у отзывчивых людей тот умудрился взять в долг не только продукты и инструменты, но еще скотину и даже авто! Общая сумма всего занятого перевалила далеко за 100 тысяч рублей.

- Забирая все вышеперечисленное, мужчина обещал оплатить, но чуть позже, при напоминании о долгах спустя время, утверждал, что собирается вернуть долги, а после выключил телефон и переставал принимать звонки, - отмечают полицейские. - По оперативной информации, от действий злоумышленника пострадали 5 человек.

Расследование продолжается. На афериста завели уголовное дело по статье "мошенничество".

Авто, скотина и еда - все в долг: как дагестанец шиковал, забывая отдавать долги.

ИСТОЧНИК KP.RU